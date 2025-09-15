Joy of moving il 30 settembre webinar MIM sul metodo che integra movimento emozioni e apprendimento

Il metodo Joy of moving non si limita all’educazione motoria. L’obiettivo è più ampio: costruire un percorso che attraversi i piani fisico, cognitivo ed emotivo, con un impianto didattico che parte dal corpo per arrivare all’apprendimento. A beneficiarne sono in particolare i bambini della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, in un’ottica di continuità educativa. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Parma Moving Festival, il 15 settembre 'Plutone' in piazza Garibaldi

Domani 15 settembre in Piazza Garibaldi alle ore 18.00 "Plutone" darà inizio alla terza edizione di Parma Moving Festival. Coreografia di Elisabetta Consonni, in scena da Olimpia Fortuni, Masako Matsushita e Marta Ciappina, "Plutone" è una composizione

Kinder Joy of moving: il progetto per lo sviluppo motorio dei bambini - Il contrasto alla povertà educativa passa anche attraverso l'attività motoria, fondamentale per bambine, bambini e ragazzi non solo perché capace di aumentare il loro benessere, ma anche perché ha ...

Non performance ma gioco, 400 bimbi in 'Kinder Joy of Moving' - Dalla performance al divertimento, dall'antagonismo alla relazione: è l'idea di sport alla base del metodo educativo innovativo 'Joy of Moving' sposato da Ferrero e Save the Children per favorire non ...