Jim Jefferies il comico australiano a Milano e Roma il 19 e il 20 settembre
Il comico australiano di fama internazionale Jim Jefferies sta per tornare in Italia per due imperdibili spettacoli del nuovo tour mondiale “Son of a Carpenter”. Jefferies si esibirà venerdì 19 settembre 2025 al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano, per la gioia dei fan milanesi che lo hanno già accolto con entusiasmo in passato. Il giorno successivo, sabato 20 settembre 2025, sarà invece la prima volta assoluta a Roma, sul prestigioso palco del Teatro Ambra Jovinelli. Conosciuto in tutto il mondo per il suo stile tagliente, la sua comicità irriverente e la capacità di affrontare con ironia temi sociali, politici e culturali, Jim Jefferies è una delle voci più riconoscibili e provocatorie della stand-up comedy contemporanea. 🔗 Leggi su Lapresse.it
