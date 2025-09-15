Jd Vance raccoglie testimone e eredità politica di Kirk | condurrà il podcast dell’attivista ucciso Un onore e un tributo a un amico
«Gli uomini passano, le idee restano e continuano a camminare sulle gambe di altri uomini». La storica frase pronunciata anni or sono da Giovanni Falcone oggi è più vera e attuale che mai e si declina all’America conservatrice orfana da pochi giorni di uno dei suoi leader in pectore: Charlie Kirk. Sì, perché negli Stati Uniti, con un’intera nazione e un movimento, il Maga, ancora sotto shock per l’agghiacciante assassinio del giovane e brillante attivista conservatore ucciso la scorsa settimana durante un evento universitario nello Utah – un omicidio che ha scosso le fondamenta di un mondo che da sempre vive di passione e di schiettezza – dal vicepresidente statunitense Jd Vance arriva l’annuncio che restituisce voce a chi voce non ha più: sarà proprio Vance a condurre in una serata americana dedicata alla vittima un’edizione speciale del podcast “ The Charlie Kirk Show “, in omaggio al 31enne brutalmente freddato. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
In questa notizia si parla di: vance - raccoglie
200° Rally perfetto per il fuoriclasse francese. Con l’en plein cileno Ogier raccoglie 30 punti, scavalca Evans e ora può puntare decisamente al Titolo. Ogier, Evans e Fourmaux sul podio di Concepcion, Oliver Solberg Campione del Mondo WRC2 Vai su Facebook
TUTTA L’ITALIA DA LA SOLUZIONE con #LaRuotaDellaFortuna che vince ancora raggiungendo raccoglie 4.289.000 spettatori pari al 24.7% #affarituoi a livelli allarmanti con 3.657.000 spettatori (21.1%) #AscoltiTv - X Vai su X
Jd Vance raccoglie testimone e eredità politica di Kirk: condurrà il podcast dell'attivista ucciso. Un onore e un tributo a un amico; JD Vance conduce il Charlie Kirk show: Dobbiamo rafforzare il suo movimento; Passaggio di testimone. Joe Biden fa spazio a Kamala Harris: È ora di unirsi e di battere Trump” (di C. Renda).
JD Vance conduce il Charlie Kirk show: "Dobbiamo rafforzare il suo movimento" - Il vicepresidente durante il podcast ricorda l'attivista Maga come figura chiave del trumpismo giovanile: "Fu coraggioso, visionario" ... Secondo huffingtonpost.it