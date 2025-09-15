Jd Vance raccoglie testimone e eredità politica di Kirk | condurrà il podcast dell’attivista ucciso Un onore e un tributo a un amico

«Gli uomini passano, le idee restano e continuano a camminare sulle gambe di altri uomini». La storica frase pronunciata anni or sono da Giovanni Falcone oggi è più vera e attuale che mai e si declina all’America conservatrice orfana da pochi giorni di uno dei suoi leader in pectore: Charlie Kirk. Sì, perché negli Stati Uniti, con un’intera nazione e un movimento, il Maga, ancora sotto shock per l’agghiacciante assassinio del giovane e brillante attivista conservatore ucciso la scorsa settimana durante un evento universitario nello Utah – un omicidio che ha scosso le fondamenta di un mondo che da sempre vive di passione e di schiettezza – dal vicepresidente statunitense Jd Vance arriva l’annuncio che restituisce voce a chi voce non ha più: sarà proprio Vance a condurre in una serata americana dedicata alla vittima un’edizione speciale del podcast “ The Charlie Kirk Show “, in omaggio al 31enne brutalmente freddato. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

