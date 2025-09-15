Jamie Vardy anteprima in Italia con il Cremonese

Justcalcio.com | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Serie A – Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Sport: Jamie Vardy ha empezado, oficialmente, una nueva etapa en Italia. El eléctrico delantero inglés completó su debut oficial con la Cremonese después de ingresar al terreno de juego en el minuto 59 ante el Hellas Verona en un partido que terminó 0-0. A sus 38 años, Vardy disputó 31 minutos sobre el césped del Marcantonio Bentegodi de Verona. 31 minutos en los que, al contrario de lo que nos tiene acostumbrados, se mostró tímido. Tocó pocos balones y sus compañeros no le encontraron en posiciones favorables en la zona de ataque. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

jamie vardy anteprima in italia con il cremonese

© Justcalcio.com - Jamie Vardy anteprima in Italia con il Cremonese

In questa notizia si parla di: jamie - vardy

Idea clamorosa per l’attacco: spunta Jamie Vardy dopo lo stop di Lukaku

Mercato Napoli, idea Jamie Vardy: dall’Inghilterra spunta il nome per l’attacco per sostituire Lukaku

Jamie Vardy: la Cremonese sogna il grande colpo

Svelato EA Sports FC 25: la data di uscita, chi va in copertina e l'anteprima trailer video; L’anticipazione della nuova maglia dell’Italia: strisce bianche e bande tricolori sui fianchi; Jamie Vardy: prima conferenza stampa completa da giocatore della Cremonese.

jamie vardy anteprima italiaOggi l’esordio di Jamie Vardy in Verona – Cremonese? A che ore vedere la partita e dove seguirla in streaming - Il campione inglese è il colpo di mercato dei grigiorossi. Riporta startupitalia.eu

jamie vardy anteprima italiaJamie Vardy, grande emozione per il debutto in A con la maglia della Cremonese - L'attaccante inglese è entrato nel corso del secondo tempo della sfida del Bentegodi contro l'Hellas Verona. Secondo sportal.it

Cerca Video su questo argomento: Jamie Vardy Anteprima Italia