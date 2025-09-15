Italia’s Got Talent 2025 anticipazioni | il Golden Buzzer di Mara Maionchi
Italia’s Got Talent 2025, anticipazioni. Vediamo a chi viene assegnato il Golden Buzzer di Mara Maionchi. È disponibile su Disney+ la seconda puntata della nuova edizione di Italia’s Got Talent, lo show prodotto da Fremantle Italia in esclusiva sulla piattaforma streaming, con una nuova puntata ogni venerdì. La finale sarà trasmessa in diretta, per la prima . 🔗 Leggi su 2anews.it
La seconda puntata di Italia’s Got Talent 2025, in onda il 12 settembre, ha regalato grandi emozioni. Mara Maionchi ha schiacciato il Golden Buzzer per Joe Romano, 34 anni, originario di Casalnuovo. Il cantante ha stupito tutti con la sua potente interpretazio - facebook.com Vai su Facebook
Joe Romano | Audizioni Italia's Got Talent La voce di Joe è così potente da scatenare il Golden Buzzer di... #IGT è su @DisneyPlusIT - X Vai su X
