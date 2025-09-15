Italia’s Got Talent 2025 anticipazioni | il Golden Buzzer di Mara Maionchi

2anews.it | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Italia’s Got Talent 2025, anticipazioni. Vediamo a chi viene assegnato il Golden Buzzer di Mara Maionchi. È disponibile su Disney+ la seconda puntata della nuova edizione di Italia’s Got Talent, lo show prodotto da Fremantle Italia in esclusiva sulla piattaforma streaming, con una nuova puntata ogni venerdì. La finale sarà trasmessa in diretta, per la prima . 🔗 Leggi su 2anews.it

italia8217s got talent 2025 anticipazioni il golden buzzer di mara maionchi

© 2anews.it - Italia’s Got Talent 2025, anticipazioni: il Golden Buzzer di Mara Maionchi

In questa notizia si parla di: italia - talent

Italia’s Got Talent torna su Disney con Alessandro Cattelan come giudice

Italia’s got talent 2025: dal 5 settembre in esclusiva su disney

Italia’s Got Talent versione Cattelan: “Sarò giudice di una festa divertente”

Italia’s Got Talent 2025 anticipazioni | ecco la prima puntata; Italia’s Got Talent 2025 | la nuova edizione debutta su Disney+ con un colpo di scena; Tutto pronto per la nuova edizione di Italia’s Got Talent | da Alessandro Cattelan alla diretta tutte le novità L' intervista.

italia8217s got talent 2025Alessandro Cattelan e gli altri giudici ci raccontano “Italia’s Got Talent 2025”: l’intervista - Tutto pronto per la nuova edizione di "Italia’s Got Talent": da Alessandro Cattelan alla diretta, tutte le novità. amica.it scrive

italia8217s got talent 2025Italia's Got Talent 2025 e i Golden Buzzer segreti - Cattelan: "Quel bacio sott'acqua per un minuto...". Elettra Lamborghini: "Salvai un coniglio in autostrada..." - L ... - Fru: "Vorrei Diodato sul palco di Italia's Got Talent che fa la stand up comedy, Ha una vena comica strabiliante". Come scrive affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Italia8217s Got Talent 2025