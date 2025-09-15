Italian Tech Week 2025 il programma completo | c’è anche Jeff Bezos

Dal primo al 3 ottobre 2025 le OGR – Officine Grandi Riparazioni di Torino ospiteranno la quinta edizione di Italian Tech Week, una delle più importanti tech conference europee e il più grande appuntamento del Paese dedicato all’innovazione tecnologica e al futuro delle imprese, capace di attrarre oltre 15 mila partecipanti tra startup, investitori, aziende, studenti e professionisti. Ecco il programma completo dell’edizione 2025, che organizzata da Vento ha come filo conduttore ‘The Wave Ahead’, invito a guardare oltre il presente, immaginando e costruendo il futuro. Il primo ottobre l’attenzione sarà concentrata sull’IA. 🔗 Leggi su Lettera43.it

