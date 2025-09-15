Italia quarta giornata da prove di maturità | fari puntati su Simonelli Sioli Scotti e il tris degli 800

La quarta giornata dei Mondiali di Tokyo si annuncia densa di emozioni e appuntamenti di spessore per l’atletica italiana. Dopo l’exploit in batteria, Edoardo Scotti tornerà in pista per le semifinali dei 400 metri con il fresco record italiano, simbolo di una generazione che sta riscrivendo le gerarchie sul giro di pista. Negli 800 metri l’Italia potrà contare su un tris ambizioso: Catalin Tecuceanu, bronzo europeo, Francesco Pernici, in costante crescita, e Giovanni Lazzaro, già protagonista agli Europei Under 23. In pedana, occhi puntati sul salto triplo femminile con Dariya Derkach, reduce da un serio infortunio ma argento europeo indoor nel 2023, e con la giovane stella Erika Saraceni, primatista italiana juniores e oro europeo U20 a Tampere. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Italia, quarta giornata da prove di maturità: fari puntati su Simonelli, Sioli, Scotti e il tris degli 800

