Israele invade Gaza city con carri armati e bombardieri F16 droni e bombe robot 500mila civili sfollati; sionisti realizzano fase 1 del piano Aurora anticipato dal GdI - VIDEO

Il cielo della Striscia di Gaza appare arancione a causa delle forti esplosioni avvertite fino nel centro di Israele, oltre 37 attacchi in 20 minuti e una fuga di massa dei palestinesi. Il portavoce dell'Onu, Stephane Dujarric: "Cercare sicurezza a Gaza è impossibile" Israele è entrato nel cu.

Israele invade Gaza (di nuovo). Tranquilli: è solo “una fase”, quella finale, ma non di uno spettacolo, di una tragedia

Gaza, Idf ammette: "83% di vittime civili palestinesi", nel frattempo lo Stato sionista di Israele invade il Corridoio E1 in Cisgiordania

L’appello dell’Onu alla comunità internazionale mentre Israele invade Gaza City; Occupazione di Gaza, Netanyahu contro l'esercito: “Obbediranno”. Si ribalta tir di aiuti: 20 morti - L'Idf conferma: Colpiti in Libano depositi di armi e siti di Hezbollah; Israele esce allo scoperto e presenta il piano di conquista di Gaza. Bruxelles è preoccupata.

Israele entra a Gaza City con i carri armati, cominciata l'invasione: attacchi anche con droni ed elicotteri - Si riunirà tra qualche ora a Doha un vertice straordinario dei Paesi arabi e musulmani convocato dopo l'attacco israeliano contro i negoziatori di Hamas nella capitale qatariota

"Israele è entrato a Gaza City": 37 esplosioni in soli 20 minuti - Nella sera di oggi 15 settembre ci sono potenti attacchi a Gaza: si contano 37 raid in soli 20 minuti.