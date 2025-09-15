Israele entra nel cuore di Gaza City

22.53 I carri armati israeliani sono entrati nel cuore di Gaza City. Lo riportano i media palestinesi. Contemporaneamente, sono stati segnalati attacchi con droni ed elicotteri Apache. Secondo quanto riferito, gli attacchi stanno provocando enormi esplosioni udibili da lontano. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Israele entra a Gaza City con i carri armati, cominciata l'invasione: attacchi anche con droni ed elicotteri - Si riunirà tra qualche ora a Doha un vertice straordinario dei Paesi arabi e musulmani convocato dopo l'attacco israeliano contro i negoziatori di Hamas nella capitale qatariota

Le forze israeliane pronte a invadere Gaza. Al vertice di Doha la proposta di una Nato araba anti Tel Aviv - Israele si prepara all'invasione: "Centinaia di carri armati ammassati alle porte della città".

