Israele entra nel cuore di Gaza City
22.53 I carri armati israeliani sono entrati nel cuore di Gaza City. Lo riportano i media palestinesi. Contemporaneamente, sono stati segnalati attacchi con droni ed elicotteri Apache. Secondo quanto riferito, gli attacchi stanno provocando enormi esplosioni udibili da lontano. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Perché la bandiera dell’Ue non c’entra nulla con Israele e la Madonna, anche se Tajani dice di sì
