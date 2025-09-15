Tel Aviv, 16 settembre 2025 – Annunciate da pesantissimi bombardamenti ieri notte le forze israeliane sono entrate in una Gaza City completamente al buio dando il via all’offensiva per l’occupazione. L’esercito israeliano ha attaccato con aerei da guerra, artiglieria e droni. I media della Striscia segnalano 37 attacchi in 20 minuti e una fuga di massa dalla zona nord-occidentale della città di Gaza. Nei video postati sui social il cielo dell’enclave appare arancione. chiaro. Hamas intanto ha trasferito gli ultimi ostaggi israeliani in vita dalle celle sotterranee in case e tende di Gaza City. Il rischio è che vengano utilizzati come scudi umani. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Israele entra a Gaza City, i tank sono nel cuore della Striscia. Trump: "Ostaggi come scudo? Hamas non osi"