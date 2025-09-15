Israele entra a Gaza City | i tank dell’Idf nel cuore della città Attacchi anche con droni ed elicotteri
L’esercito di Israele è entrato a Gaza City. I media della Striscia di Gaza riferiscono che carri armati israeliani sono entrati in via Al-Jalaa, nel cuore di Gaza City. Contemporaneamente, sono stati segnalati attacchi con droni ed elicotteri Apache. I raid israeliani su una tenda di sfollati. Almeno 10 persone, tra cui tre bambini, sono rimaste uccise dopo che una tenda che ospitava famiglie sfollate, a ovest di Gaza City, è stata colpita dai raid aerei israeliani. Lo riporta Al Jazeera, secondo la quale in totale i morti nei raid sono 17. Le forze israeliane hanno intensificato gli attacchi sulla città di Gaza mentre l’esercito porta avanti il suo piano di sfollamento forzato dei palestinesi e di conquista del territorio. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: israele - entra
Iran-Israele, entra in vigore la tregua
Perché la bandiera dell’Ue non c’entra nulla con Israele e la Madonna, anche se Tajani dice di sì
Perché la bandiera dell’Ue non c’entra nulla con Israele e la Madonna, anche se Tajani dice di sì
PAGELLIS-SIMO AZZURRI CALCIO NAZIONALE – Israele-Italia 4-5, qualificazioni mondiali. Ecco i giudizi! Simo Chiarion 8 – Se (voto 8, vedi the man of the day) ne fa due... lui entra in almeno tre, fra assist, aperture di spazi e sfrontate - facebook.com Vai su Facebook
#inonda Israele-Palestina, il botta e risposta tra Roberto Arditti e Francesca Albanese: "L'Egitto ha alzato il muro che separa il suo territorio da Gaza", "E che c'entra con le responsabilità di Israele?". - X Vai su X
Israele - Gaza, le news. Carri armati Idf entrati a Gaza City; Media palestinesi: i tank IDF entrano a Gaza City, pesanti attacchi con droni ed elicotteri - Potenti attacchi su Gaza city, 37 raid in 20 minuti; Guerra Israele, carri armati dell'Idf nel cuore di Gaza City. LIVE.
Israele entra a Gaza City con i carri armati, cominciata l'invasione: attacchi anche con droni ed elicotteri - Si riunirà tra qualche ora a Doha un vertice straordinario dei Paesi arabi e musulmani convocato dopo l'attacco israeliano contro i negoziatori di Hamas nella capitale qatariota, in ... Da ilmessaggero.it
Carri armati israeliani entrati a Gaza City, fonti: "Attacco con aerei, artiglieria e droni" - A riportalo sono fonti palestinesi locali, mentre l'esercito israeliano intensificava l'invasione della roccaforte chiave nella Striscia ... Scrive adnkronos.com