Israele entra a Gaza City | i tank dell’Idf nel cuore della città Attacchi anche con droni ed elicotteri

L’esercito di Israele è entrato a Gaza City. I media della Striscia di Gaza riferiscono che carri armati israeliani sono entrati in via Al-Jalaa, nel cuore di Gaza City. Contemporaneamente, sono stati segnalati attacchi con droni ed elicotteri Apache. I raid israeliani su una tenda di sfollati. Almeno 10 persone, tra cui tre bambini, sono rimaste uccise dopo che una tenda che ospitava famiglie sfollate, a ovest di Gaza City, è stata colpita dai raid aerei israeliani. Lo riporta Al Jazeera, secondo la quale in totale i morti nei raid sono 17. Le forze israeliane hanno intensificato gli attacchi sulla città di Gaza mentre l’esercito porta avanti il suo piano di sfollamento forzato dei palestinesi e di conquista del territorio. 🔗 Leggi su Open.online