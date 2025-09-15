Israele entra a Gaza City | i tank dell’Idf nel cuore della città Attacchi anche con droni ed elicotteri – Il video
L’esercito di Israele è entrato a Gaza City. I media della Striscia di Gaza riferiscono che carri armati israeliani sono entrati in via Al-Jalaa, nel cuore di Gaza City. Contemporaneamente, l’Idf sta attaccando la città con aerei da guerra, artiglieria e droni. I raid stanno provocando enormi esplosioni che si possono sentire da lunga distanza. I media della Striscia segnalano 37 attacchi in 20 minuti e una fuga di massa dalla zona nord-occidentale della città di Gaza. Nei video postati sui social il cielo dell’enclave appare arancione. Il rumore di intense esplosioni si sente anche nel centro di Israele. 🔗 Leggi su Open.online
Perché la bandiera dell'Ue non c'entra nulla con Israele e la Madonna, anche se Tajani dice di sì
