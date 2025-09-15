Israele è entrato a Gaza City | 37 esplosioni in soli 20 minuti

Nella sera di oggi 15 settembre ci sono potenti attacchi a Gaza: si contano 37 raid in soli 20 minuti. I media locali: "Israele è entrato a Gaza City". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Trump: "Tregua tra Israele e Iran, la guerra è finita". Il cessate il fuoco è entrato in vigore alle 6

Trump: "Tregua tra Israele e Iran". Il cessate il fuoco è entrato in vigore alle 6. L'Idf: "Raggiunti tutti gli obiettivi"

Israele attacca in Siria, media: “Esercito entrato a sud ovest di Damasco”

A Gaza reporter, fotografi e filmmakers sono sotto tiro; Massiccio attacco di Hamas contro Israele: migliaia di missili lanciati da Gaza e irruzioni militari - Aggiornamento del 08 Ottobre delle ore 08:14; Attacco contro Israele, pioggia di missili: oltre 250 morti e più di 1500 feriti. Almeno 50 ostaggi. Sirene e….

Carri armati israeliani entrati a Gaza City, fonti: "Attacco con aerei, artiglieria e droni" - A riportalo sono fonti palestinesi locali, mentre l'esercito israeliano intensificava l'invasione della roccaforte chiave nella Striscia ... Secondo adnkronos.com

israele 232 entrato gazaGaza, centinaia tank israeliani a Gaza City: Idf prepara l'attacco. Netanyahu: «Noi isolati, dovremo diventare autosufficienti» - Si riunirà tra qualche ora a Doha un vertice straordinario dei Paesi arabi e musulmani convocato dopo l'attacco israeliano contro i negoziatori di Hamas nella capitale qatariota, in ... Da ilgazzettino.it

