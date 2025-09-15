Io sono Farah il cast della serie tv

La grande attesa è finita. La serie completa Io Sono Farah arriva in esclusiva assoluta su Dreamers and Love, il channel di Mediaset Infinity dedicato alle emozioni più intense. Protagonista assoluta è Demet Özdemir, amatissima dal pubblico italiano per i suoi ruoli in Daydreamer – Le ali del sogno e My Home My Destiny. Al suo fianco, Engin Akyürek, tra i volti maschili più apprezzati della serialità turca. La dizi ha riscosso un grande successo in patria e all’estero, conquistando pubblico e critica. Nel cast della serie troviamo Engin Akyurek, Demet Ozdemir, Firat Tanis, Lale Basar, Mert Dogan, Derya Pinar Ak, Burcu Turunz, Fikret Urucu, Rastin Paknahad. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Io sono Farah, il cast della serie tv

IO SONO FARAH DEBUTTA SU CANALE 5: TEST A SORPRESA IN VISTA DI UNA SVOLTA EPOCALE?

Io sono Farah, replica puntata del 5 agosto in streaming | Video Mediaset

Io sono Farah, ferie prolungate per la soap turca di Canale 5

Io sono Farah, la nuova serie turca con Demet Özdemir: quando inizia, trama, cast; Io sono Farah, la serie turca da oggi in tv: trama, cast, quante puntate sono; Una nuova serie turca è pronta a conquistarci. Con Demet Özdemir, su Canale 5.

Io sono Farah continua lo stop: non c’è spazio su Canale 5 - Noi continueremo a tenervi aggiornati ma al momento, le uniche indicazioni che possiamo darvi, sono frutto di nostre deduzioni. Da ultimenotizieflash.com

Cambio palinsesto Mediaset autunno: Io sono Farah bloccata e sospesa, Tradimento chiude - L'appuntamento con Io sono Farah, dopo il boom di ascolti registrato durante i mesi estivi, risulta sospeso sia dal daytime sia dal prime time. Riporta it.blastingnews.com