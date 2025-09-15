Io sono Farah arriva in esclusiva assoluta sul channel Dreamers and Love di Mediaset Infinity

La grande attesa è finita. La serie completa Io Sono Farah arriva in esclusiva assoluta su Dreamers and Love, il channel di Mediaset Infinity dedicato alle emozioni più intense. Dreamers and Love è la casa ideale per tutti gli appassionati di serie turche e grandi storie d’amore, con un catalogo ricco di titoli drammatici e sentimentali, disponibile su Mediaset Infinity a soli 4,99€mese, dopo 7 giorni di prova gratuita. La serie racconta la storia di Farah, una giovane donna delle pulizie la cui vita cambia per sempre in una sola notte. Testimone involontaria di un omicidio compiuto da un mafioso, viene costretta a ripulire la scena del crimine, diventando così complice, suo malgrado, del temibile gangster Tahir Lekesiz. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Io sono Farah arriva in esclusiva assoluta sul channel “Dreamers and Love” di Mediaset Infinity

In questa notizia si parla di: sono - farah

IO SONO FARAH DEBUTTA SU CANALE 5: TEST A SORPRESA IN VISTA DI UNA SVOLTA EPOCALE?

Io sono Farah, replica puntata del 5 agosto in streaming | Video Mediaset

Io sono Farah, ferie prolungate per la soap turca di Canale 5

“Io sono Farah” sospeso e “Tradimento” chiude. Cosa sta succedendo al palinsesto autunnale Mediaset • Cambio di programmazione nel palinsesti autunnali di Mediaset: Tradimento chiude, mentre Io sono Farah viene sospeso. Ecco cosa sta succedendo. - X Vai su X

Durante le riprese di #IoSonoFarah, Demet e il piccolo Rastin hanno legato moltissimo. Tra una scena e l’altra, lei giocava con lui, creando un rapporto dolcissimo anche fuori dal set. Un legame che ha reso le loro interpretazioni ancora più autentiche. #Ad - facebook.com Vai su Facebook

Io sono Farah, quando torna in onda su Canale 5? Ecco quando è in programma la seconda stagione; Le anticipazioni di “Io sono Farah” di oggi e domani su Canale 5; Io sono Farah, puntata del 7 agosto: l'arresto di Farah.

Io sono Farah continua lo stop: non c’è spazio su Canale 5 - Noi continueremo a tenervi aggiornati ma al momento, le uniche indicazioni che possiamo darvi, sono frutto di nostre deduzioni. ultimenotizieflash.com scrive

Cambio palinsesto Mediaset autunno: Io sono Farah bloccata e sospesa, Tradimento chiude - L'appuntamento con Io sono Farah, dopo il boom di ascolti registrato durante i mesi estivi, risulta sospeso sia dal daytime sia dal prime time. Scrive it.blastingnews.com