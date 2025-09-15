Io non prendo lezioni | una gioventù che ha oltrepassato la custodia del fuoco
Roma, 15 dic – Tutti conoscono quel noto aforisma d’area – erroneamente attribuito al compositore austriaco Gustav Mahler, ma pronunciato per la prima volta da un socialista francese – secondo il quale la Tradizione non si rinnoverebbe nell’adorazione delle ceneri, quanto piuttosto attraverso la custodia del fuoco. Ma la storia, piccola o grande che sia, per poter continuare a rigenerarsi ha bisogno che questa fiamma ad un certo punto vada oltre alla sua comfort zone. “ Io non prendo lezioni ”, il primo libro di Francesco Polacchi da oggi disponibile in libreria e su tutte le piattaforme, raccontandoci la genesi del Blocco Studentesco ci parla proprio di questa necessità. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
