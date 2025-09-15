Intrighi al Castello Sforzesco | i Visconti e gli Sforza tra lussi sfrenati e vita quotidiana

Entra nel cuore oscuro del Rinascimento milanese dove ogni pietra risuona degli echi di antiche cospirazioni e segreti sussurrati. Preparati a scoprire racconti di lussuria e potere, di gelosie nascoste e di astute manovre politiche che hanno plasmato il destino di Milano. I sontuosi banchetti. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

In questa notizia si parla di: intrighi - castello

Intrighi, misteri e omicidi nell’epoca di Matilde di Canossa ? Un viaggio nel cuore del Medioevo, tra indagini, lotte per il potere e giustizia. Sabato 6 settembre, ore 16:30 Castello di Carpineti – Monte Antoniano Presentazione dei libri di Franco Torre - facebook.com Vai su Facebook

STORIA/ Visconti e Sforza, dame, cortigiani e intrighi: quel pasticciaccio brutto della Corte di Milano - Beatrice Cane, moglie del condottiero Facino Cane, svolse un ruolo di primo piano nella transizione tra i Visconti e gli Sforza nella Milano del XIV secolo Il 16 maggio 1412 si spegneva a Pavia uno ... Riporta ilsussidiario.net