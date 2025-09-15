Interruzione idrica a Pontedera | manca l' acqua in diverse zone della città

Acque comunica che per lavori sulla rete idrica nel comune di Pontedera, giovedì 18 settembre, dalle ore 8.30 alle 15.30, si renderà necessario sospendere l’erogazione idrica nelle vie del Popolo (nel tratto compreso tra le vie della Vittoria e Santa Lucia sud), del Progresso, Panieracci, Santa. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

