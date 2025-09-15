Intercity Barcelona | la drammaturgia internazionale al Teatro della Limonaia di Sesto

Firenze, 15 settembre 2025 –  Il treno della drammaturgia internazionale. Si chiama Intercity, parte da Sesto Fiorentino e da trentotto anni collega l'Italia con la Spagna e la Catalogna. Il macchinista si chiama Dimitri Milopulos e guida il convoglio verso le due stazioni principali: Barcellona e Madrid. Ma andiamo con ordine; l' Intercity Barcelona 2025   - in programma dal 16 settembre al 26 ottobre al Teatro della Limonaia di Sesto - presenta un mese di nuove produzioni, studi - mises en espace ed incontri con gli autori più significativi del panorama iberico e non solo: ed è proprio uno degli scrittori catalani più conosciuti e rappresentati al mondo, Guillem Clua - presente il 26 per incontrare giornalisti e appassionati - la fonte di ispirazione della prima assoluta in italiano - traduzione di Pino Tierno - di "La Bandiera (Al damunt dels nostres cants)", in scena dal 26 al 28 settembre per la regia dello stesso Milopulos, con Daniele Bonaiuti, Roberto Gioffrè, Sebastiano Spada e Giulia Weber sul palco. 🔗 Leggi su Lanazione.it

