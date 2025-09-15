Inter Sommer non è più una certezza? Ora lo svizzero rischia il posto

Milano, 15 settembre 2025 – Sabato è andato in scena il derby d'Italia tra Inter e Juventus. Bianconeri e nerazzurri si sono affrontati a viso aperto, dando vita ad una partita spettacolare che ha visto la Vecchia Signora imporsi con il risultato di 4-3. Tante emozioni e grandi giocate da parte dei protagonisti: i bianconeri hanno potuto apprezzare ancora una volta Kenan Yildiz, autore di un gol e un assist, mentre i nerazzurri hanno avuto delle ottime risposte da Calhanoglu, autore di una doppietta che ha scacciato via tutte le voci che lo davano per svogliato. Tuttavia, nella partita di sabato ci sono stati anche dei protagonisti in negativo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

