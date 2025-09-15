Inter Primavera mercoledì i nerazzurri saranno ospiti dell’Ajax in Youth League! Le ultime
Inter Primavera, esordio in Youth League per i giovani nerazzurri contro l’Ajax: tutti gli aggiornamenti sulla diretta del match. Mercoledì 17 settembre, l’ Inter Primavera di Benny Carbone darà il via alla sua avventura nella Youth League 2025-2026, con una sfida di grande prestigio contro l’ Ajax. Il match, che avrà inizio alle ore 15:00, si disputerà presso lo Sportcomplex de Toekomst di Amsterdam, sede storica delle giovanili dell’Ajax, una delle formazioni più temibili a livello europeo nel settore giovanile. La partita segna l’esordio dell’ Inter Primavera nella competizione, dopo una stagione 2024-2025 in cui i giovani nerazzurri hanno mostrato ottime qualità, ma sono pronti a fare un ulteriore passo avanti. 🔗 Leggi su Internews24.com
