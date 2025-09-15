Inter Pavard al Marsiglia | per un ex calciatore il francese mente
Inter, Pavard ha esordito col Marsiglia e si è lasciato andare parlando ai microfoni dei giornalisti nel post partita. Ecco le parole del difensore di proprietà dell’Inter. IL MARSIGLIA, CLUB MITICO – Pavard ha commentato così l’arrivo in Costa Azzurra e nel campionato del suo paese, dopo essersi fatto un L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
In questa notizia si parla di: inter - pavard
Calciomercato Inter LIVE: Nico Paz rifiuta il Tottenham e Pavard rimane in vendita; su Koné e Lookman…
L'Inter va avanti, Calha, Pavard, Bisseck e Zielinski no: il loro Mondiale è finito in anticipo
Inter: Pavard, Bisseck, Zielinski e Calhanoglu non recuperano e tornano in Italia
Chanot: “Pavard mente! L’Inter tentava di venderlo da mesi e lui non pensava all’OM, voleva…” - X Vai su X
Intercettato all'uscita dal campo, Pavard ha subito fatto parlare di sé dopo la prima con il Marsiglia. La prima intervista all'ex Inter diventa virale: https://fanpa.ge/hmfSj. - facebook.com Vai su Facebook
Pavard, debutto da sogno al Marsiglia per l’ex Inter: gol al Lorient - Il difensore francese ha subito ripagato De Zerbi che l’ha schierato titolare Debutto da sogno per Benjamin Pavard con la maglia d ... Da calcionews24.com
Ex Inter, Pavard subito in goal all'esordio con il Marsiglia di De Zerbi: pronto alle sfide con Real Madrid e PSG - Il difensore francese arrivato dall'Inter nell'ultimo giorno di mercato ha segnato il goal del 2- Riporta msn.com