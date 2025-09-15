Inter Pavard al Marsiglia | per un ex calciatore il francese mente

Ilprimatonazionale.it | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter, Pavard ha esordito col Marsiglia e si è lasciato andare parlando ai microfoni dei giornalisti nel post partita. Ecco le parole del difensore di proprietà dell’Inter. IL MARSIGLIA, CLUB MITICO – Pavard ha commentato così l’arrivo in Costa Azzurra e nel campionato del suo paese, dopo essersi fatto un L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

inter pavard al marsiglia per un ex calciatore il francese mente

© Ilprimatonazionale.it - Inter, Pavard al Marsiglia: per un ex calciatore il francese mente

In questa notizia si parla di: inter - pavard

Calciomercato Inter LIVE: Nico Paz rifiuta il Tottenham e Pavard rimane in vendita; su Koné e Lookman…

L'Inter va avanti, Calha, Pavard, Bisseck e Zielinski no: il loro Mondiale è finito in anticipo

Inter: Pavard, Bisseck, Zielinski e Calhanoglu non recuperano e tornano in Italia

inter pavard marsiglia exPavard, debutto da sogno al Marsiglia per l’ex Inter: gol al Lorient - Il difensore francese ha subito ripagato De Zerbi che l’ha schierato titolare Debutto da sogno per Benjamin Pavard con la maglia d ... Da calcionews24.com

inter pavard marsiglia exEx Inter, Pavard subito in goal all'esordio con il Marsiglia di De Zerbi: pronto alle sfide con Real Madrid e PSG - Il difensore francese arrivato dall'Inter nell'ultimo giorno di mercato ha segnato il goal del 2- Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Inter Pavard Marsiglia Ex