Inter mercoledì di calcio tra tutte le squadre nerazzurre in gioco

Mercoledì 17 settembre sarà una giornata ricca di appuntamenti per le squadre nerazzurre targate Inter, impegnate in quattro diverse competizioni tra l’Olanda, la Scozia e l’Italia. Prima Squadra, Women, Under 23 e Primavera: queste le formazioni nerazzurre che scenderanno in campo a partire dal pomeriggio, in una giornata che L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, mercoledì di calcio tra tutte le squadre nerazzurre in gioco

Sommer in modalità Handanovic condanna l’Inter. Mercoledì sera ad Amsterdam una partita già molto importante per la nostra stagione. - X Vai su X

#juventus Vi aspettiamo mercoledì 21:30 in diretta live direzione Juventus Inter con un Ospite speciale ,Il direttore di RADIOBIANCONERA Antonio Paolino, Non possono mancare Omar Agresti e Davide Giordana - facebook.com Vai su Facebook

Inter, ecco Diouf dal Lens: oggi le visite mediche, tutte le cifre - Si tratta di Andy Diouf, in arrivo dal Lens in cambio di 20 milioni di euro come parte fissa e altri 5 sotto forma di ... Come scrive corrieredellosport.it

Dopo una sconfitta il Milan ha speso 50 milioni: sul mercato ci hanno provato tutte tranne l’Inter - Sabato 23 agosto: il Milan perde rovinosamente all’esordio in campionato contro la Cremonese, si accorge di avere una squadra inadeguata e si rituffa sul mercato, spendendo almeno 50 milioni di euro p ... Scrive ilfattoquotidiano.it