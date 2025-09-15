Inter l’ex presidente Massimo Moratti in netto miglioramento | vicine le dimissioni
Continuano a migliorare le condizioni dell’ex presidente dell’ Inter, Massimo Moratti, dallo scorso 26 agosto ricoverato all’Istituto Humanitas di Rozzano a causa di una polmonite. L’ex numero uno del club nerazzurro, una volta superato un primo periodo critico che lo ha portato ad essere intubato in terapia intensiva, ha fatto registrare L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Tutto su Massimo Moratti: biografia, carriera e curiosità sull’ex presidente dell’Inter - Massimo Moratti, si è distinto nell’imprenditoria, per poi diventare presidente dell’Inter legando il suo nome al mondo sportivo. Lo riporta donnaglamour.it
L’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti ricoverato per una polmonite - L’ex presidente dell’Inter, che lo scorso maggio ha festeggiato gli ottant’anni con una festa a sorpresa organizzata dai cinque figli e dalla moglie Milly, ... Da ilsole24ore.com