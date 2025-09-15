Inter l’ex portiere Ivano Bordon difende Sommer | Ancora affidabile al 100% sento chiacchiere da Bar Sport

Ilprimatonazionale.it | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il portiere dell’ Inter, Yann Sommer, è finito al centro di discussioni e critiche dopo la prestazione offerta all’Allianz Stadium di Torino nel derby d’Italia perso 4-3 contro la Juventus. In particolare sul secondo e quarto gol dei bianconeri, a detta di molti, l’esperto portiere dei nerazzurri non è stato proprio L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

In questa notizia si parla di: inter - portiere

