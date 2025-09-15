Inter l’ex portiere Ivano Bordon difende Sommer | Ancora affidabile al 100% sento chiacchiere da Bar Sport
Il portiere dell’ Inter, Yann Sommer, è finito al centro di discussioni e critiche dopo la prestazione offerta all’Allianz Stadium di Torino nel derby d’Italia perso 4-3 contro la Juventus. In particolare sul secondo e quarto gol dei bianconeri, a detta di molti, l’esperto portiere dei nerazzurri non è stato proprio L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
In questa notizia si parla di: inter - portiere
Fabio, 44 anni e il segreto dell'eterna giovinezza: l'Inter contro il portiere di Dio
Sommer Inter, il portiere nerazzurro è nella lista dei desideri del Galatasaray: i dettagli
Sommer Inter, il portiere non è incedibile: la verità sull’offerta del Galatasaray
Ravezzani: “Paga Sommer? Inevitabile. Sottovalutare problema portiere errore gravissimo Inter” - X Vai su X
Da ieri sera è iniziato il processo a Yann Sommer, reo di essere il responsabile della sconfitta dell'Inter sulla Juventus. La solita gogna mediatica che trasforma il portiere nello zimbello della serata. Diciamo subito, giusto per non sembrare paladini controcorre - facebook.com Vai su Facebook
Inter, nuovo portiere per Chivu: intreccio con lo United - Spunta l’intreccio con lo United: cosa c’è di vero Una voglia immensa di tornare protagonista sul fronte calciomercato. Riporta calciomercato.it
Inter, un portiere in uscita da giugno - Uno in particolare è in uscita, ancora: Francesco Bardi potrebbe rimanere al Frosinone in prestito, anche per la prossima ... Secondo calciomercato.com