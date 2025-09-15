Inter La Russa | Chivu non ha colpe Puntare sui giovani non paga subito

Il presidente del  Senato e noto tifoso dell’Inter – oltre che socio di minoranza del club -, Ignazio La Russa, ha commentato la non felice situazione della sua squadra del cuore dopo la sconfitta di Torino contro la Juve. In onda sul programma La Politica nel Pallone, trasmissione di Gr Parlamento, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

La Russa sull'Inter: "Chivu non ha colpe. I nuovi vanno fatti giocare, se no è inutile averli comprati" - L'inizio di stagione del nuovo corso dell'Inter targato Cristian Chivu non è stato sicuramente positivo e a tal proposito, ne ha parlato anche il presidente del Senato Ignazi ... Secondo msn.com

inter russa chivu haLa Russa: “Inter, scelta di puntare sui giovani non ripaga subito. Chivu non ha colpe” - Le parole del presidente del Senato che è anche un tifoso nerazzurro e si è espresso sulla sconfitta contro la Juve e il momento dell'Inter ... Lo riporta fcinter1908.it

