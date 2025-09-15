Inter La Russa | Chivu non ha colpe Puntare sui giovani non paga subito

Il presidente del Senato e noto tifoso dell’Inter – oltre che socio di minoranza del club -, Ignazio La Russa, ha commentato la non felice situazione della sua squadra del cuore dopo la sconfitta di Torino contro la Juve. In onda sul programma La Politica nel Pallone, trasmissione di Gr Parlamento, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, La Russa: “Chivu non ha colpe. Puntare sui giovani non paga subito”

