Inter fiducia a Chivu nonostante la sconfitta con la Juventus | le ultime indiscrezioni di mercato

15 set 2025

Inter, fiducia a Chivu nonostante la sconfitta con la Juventus: le ultime indiscrezioni di calciomercato La recente sconfitta di Torino contro la Juventus ha acceso i riflettori sulla panchina dell’Inter, ma, secondo quanto riportato dal giornalista esperto di calciomercato Fabrizio Romano, la posizione di Cristian Chivu non è al momento in discussione. L’allenatore rumeno, ex . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

inter fiducia chivu nonostanteChivu carica l’Inter: «Vogliamo contro l’Ajax dimostrare il nostro valore. Sulla gara con la Juve…» - Chivu carica l’Inter in vista della Champions: «Ad Amsterdam per dimostrare il nostro valore» L’Inter si prepara all’esordio in Champions League, in programma mercoledì sera ad Amsterdam contro l’Ajax ... Come scrive calcionews24.com

inter fiducia chivu nonostanteInter, Chivu merita rispetto e fiducia. Soprattutto dopo il 4-3 con la Juve - Troppe critiche ingiuste e ingenerose nei confronti del tecnico: addirittura, dopo sole tre giornate, viene messo in discussione. Riporta tuttosport.com

