Inter Darmian in dubbio per l’Ajax | le condizioni del giocatore

Dopo la sconfitta contro la Juventus è tempo di cambiare pagina per l’Inter di Cristian Chivu che si appresta a giocare la partita contro l’Ajax in UEFA Champions League. In questi giorni di preparazione, il tecnico rumeno dovrà valutare al meglio la condizione dei propri calciatori e scegliere così il miglior 11 da far scendere in campo. Stando a quanto riportato da SkySport, tutto il gruppo risulta a disposizione di Cristian Chivu, eccezion fatta per Matteo Darmian, subentrato negli ultimi minuti della scorsa sfida di Serie A: il difensore nerazzurro sarebbe alle prese con un problema alla schiena e starebbe svolgendo del lavoro individuale proprio per provare a gestire a meglio il dolore. 🔗 Leggi su Forzainter.eu © Forzainter.eu - Inter, Darmian in dubbio per l’Ajax: le condizioni del giocatore

In questa notizia si parla di: inter - darmian

Darmian: «Umore Inter? Sempre stato alto. Tornati ad assaporare la vittoria!»

Darmian: “PSG-Inter è una ferita che resterà sempre aperta” | VIDEO

Inter, Darmian: “Avversario difficile, ma vogliamo passare”

Matteo Darmian x Inter ? Inter - facebook.com Vai su Facebook

Verso l'Ajax, #Darmian in dubbio per un mal di schiena Sky - X Vai su X

Inter, Darmian: "Arsenal forte, non è solo Saka, ma noi non siamo da meno. Scudetto? Non ho dubbi sul gruppo" - Alla vigilia della sfida tra Inter e Arsenal, in programma domani sera a San Siro e valida per la quarta giornata della fase campionato di Champions League, Matteo Darmian ha parlato in conferenza ... Da calciomercato.com

Inter, Darmian: 'C'è rabbia e delusione, compattezza e fiducia mai manctae - Il difensore dell'Inter Matteo Darmian ha parlato ai microfoni di Inter TV prima del match contro il Cagliari: "Sicuramente c'è rabbia e delusione, però abbiamo cercato di prepararla nel migliore dei ... Si legge su calciomercato.com