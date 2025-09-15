Inter Chivu | Vogliamo onorare la Champions dobbiamo imparare dalle sconfitte
Alle ore 21:00 del 17 settembre l’Inter farà il suo debutto in Champions League, cercando di voltare completamente pagina a seguito delle due sconfitte pesanti prima contro l’Udinese e poi contro la Juventus. I nerazzurri di Chivu dovranno dunque ripartire con una nuova forma mentis, per cercare di proseguire il percorso importante fatto in Europa negli ultimi anni, a partire dalla finale della scorsa stagione, persa poi contro il PSG nell’ultimo atto di Simone Inzaghi. Ai microfoni di Rai Radio 1, Cristian Chivu ha commentato le aspettative verso un match così importante come quello contro l’Ajax: “ Io mi prendo la prestazione, ovvio che faccia male non aver portato a casa niente. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
In questa notizia si parla di: inter - chivu
Colpo Inter, accelerata improvvisa e visite fissate: raggiunge Chivu in America
Inter-River Plate: la conferenza stampa prepartita di Chivu
Chi è Openda, l’obiettivo dell’Inter per l’attacco di Chivu: caratteristiche e prezzo
#Chivu: "L'#Inter vuole onorare la #Champions come negli ultimi anni. Con l'#Ajax serviranno rabbia e orgoglio" - X Vai su X
"CHIVU NON ALL'ALTEZZA" Così il nostro Maurizio Russo a 'CMIT LIVE', in diretta sul canale Youtube di Calciomercato.it: "#Chivu non si sta dimostrando all'altezza dell'#Inter. In #JuveInter è scesa in campo l'Inter di Inzaghi allenata da Chivu. Non sta fac - facebook.com Vai su Facebook
Inter, Chivu: Vogliamo onorare al meglio questo Mondiale; Inter, Chivu prima del Mondiale per Club: Niente pressioni, vogliamo goderci la partita; Chivu e Sommer: Contenti di essere qui. Vogliamo onorare il Mondiale.
Chivu: "L'Inter vuole onorare la Champions come negli ultimi anni. Con l'Ajax serviranno rabbia e orgoglio" - L'esordio in Champions League sul campo dell'Ajax offre all'Inter l'occasione di mettere per un attimo da parte il brutto avvio in campionato. Come scrive msn.com
Inter, Chivu: "Vogliamo essere protagonisti in Champions League. Saremo pronti" - Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, ha commentato ai canali ufficiali della società nerazzurra dopo i sorteggi della Fase Campionato di Champions League. Riporta tuttomercatoweb.com