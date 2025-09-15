Inter Chivu | Vogliamo onorare la Champions dobbiamo imparare dalle sconfitte

Alle ore 21:00 del 17 settembre l’Inter farà il suo debutto in Champions League, cercando di voltare completamente pagina a seguito delle due sconfitte pesanti prima contro l’Udinese e poi contro la Juventus. I nerazzurri di Chivu dovranno dunque ripartire con una nuova forma mentis, per cercare di proseguire il percorso importante fatto in Europa negli ultimi anni, a partire dalla finale della scorsa stagione, persa poi contro il PSG nell’ultimo atto di Simone Inzaghi. Ai microfoni di Rai Radio 1, Cristian Chivu ha commentato le aspettative verso un match così importante come quello contro l’Ajax: “ Io mi prendo la prestazione, ovvio che faccia male non aver portato a casa niente. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

