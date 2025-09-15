La disfatta contro la Juventus, arrivata a seguito di quella contro l’Udinese, ha già messo l’Inter in una condizione di grande difficoltà: oltre a Sommer, ad essere stato messo sotto accusa è lo stesso allenatore Cristian Chivu, tanto da iniziare a far parlare già di esonero. La società, però, sarebbe ancora dalla parte dell’allenatore, ovviamente a patto di un cambio di marcia già a partire dal primo match di Champions League. A parlare di questo periodo in casa Inter ci ha pensato Daniele Adani, opinionista ed ex calciatore nerazzurro, che ha parlato a La Domenica Sportiva: “ Sono passati mesi da Monaco e quella sconfitta rimarrà nei cuori dei tifosi per tutta la vita. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Inter, Adani: “Chivu dovrà rinnovare gli stimoli, 85 milioni in panchina”