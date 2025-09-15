Insulti razzisti contro l’Italia del basket Mattarella | Misera inciviltà

“Il capitano” Francesco Ferrari “ha ricordato alcuni commenti sgradevoli, lo ringrazio per l’understatement, dovuto forse a questi saloni, avresti potuto utilizzare dei termini molto più forti e più severi e l’avrei fatto anch’io per la verità. Hai ragione”, si è trattato di “misere manifestazioni di inciviltà” che “non turbano minimamente anzi rafforzano la convinzione di quanto c’è di importanza nell’inclusione, nella collaborazione, nel conoscersi, nel valorizzarsi vicendevolmente, nello stare insieme, nel fare sport insieme”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale la Nazionale femminile e quella maschile under 20 di pallacanestro, reduci dal Bronzo e dall’Oro ai rispettivi Europei, riferendosi agli insulti razzisti rivolti alla squadra prima dell’inizio del torneo quando la foto fu pubblicata sui social. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it