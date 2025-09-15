insulti razzisti a antonella bundu lei risponde con una foto ironica

Firenze, 15 settembre 2025 – Insulti razzisti su X rivolti ad Antonella Bundu, candidata alle prossime elezioni regionali per Toscana Rossa. Lo rende noto la stessa Bundu in un post sui propri canali social dopo un tweet di Francesca Totolo ”attivista – ricorda – dell'estrema destra e collaboratrice del giornale neofascista Il Primato Nazionale”. In particolare gli insulti sono arrivati nei commenti a un tweet sulla partecipazione della candidata di Toscana Rossa al Meeting internazionale antirazzista di Cecina. Un tweet, spiega "dove vengo definita 'sierraleonese con cittadinanza italiana’. Chiaramente non per spiegare una doppia appartenenza, come se fosse qualcosa in più. 🔗 Leggi su Lanazione.it

