Insulta il pm che lo arrestò dal balcone di casa l’ultrà milanista Alex Cologno torna in cella
Milano, 15 settembre 2025 – Ai domiciliari ci è rimasto appena due settimane. A casa era tornato lo scorso 26 agosto, su decisione del Riesame. Giovedì scorso, però, Islam Hagag, meglio noto come Alex Cologno, ha pensato bene di affacciarsi dal balcone e di iniziare a parlare della sua vicenda processuale con alcune persone che lo ascoltavano sul marciapiedi, insultando il pm dell’indagine Doppia Curva Paolo Storari. Lo sfogo-comizio è stato immortalato in un video ed è finito al centro di un’annotazione della Squadra mobile; sulla base di quelle informazioni, lo stesso magistrato della Dda ha inviato al giudice Rossana Mongiardo una richiesta di aggravamento della misura cautelare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
