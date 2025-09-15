Insegue un truffatore e viene investito | la corsa in ospedale è caccia all’uomo
Un grave episodio si è verificato nella serata di lunedì 15 settembre a Stezzano, in provincia di Bergamo, all’esterno di un supermercato. Un uomo di 55 anni è stato investito da un’auto mentre tentava di fermare un altro cliente accusato di aver raggirato una cassiera. Ora è ricoverato in condizioni critiche all’ospedale Papa Giovanni XXIII. Tutto è iniziato intorno alle 19:45, all’interno dell’ Italmark di via Santuario. Due clienti erano in fila alla cassa quando il primo, con una manovra ritenuta ingannevole, si sarebbe appropriato di 40 euro in più durante il pagamento. Accortasi dell’ammanco, la cassiera ha dato l’allarme e ha attirato l’attenzione di chi era presente. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Stezzano: insegue il truffatore dopo il colpo al supermercato e viene investito, cliente gravissimo
