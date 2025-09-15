Inps avanzo record da 7,5 miliardi ma resta il bilancio in rosso

L’Inps chiude il 2025 con un avanzo di gestione finanziaria di 7,5 miliardi di euro, un risultato di gran lunga superiore alle attese, che erano stimate in 2,1 miliardi. A certificarlo è la nota di assestamento al bilancio approvata dal CIV (Comitato Indirizzo e Vigilanza). I dati definitivi mostrano accertamenti (quindi le entrate) per 565,4 miliardi di euro (+11,9 miliardi sul previsto) e impegni (cioè le uscite) per 557,9 miliardi (+6,5 miliardi). Nonostante il quadro finanziario appaia dunque in netto miglioramento, permangono però diverse criticità. Bilancio economico ancora negativo. L’esercizio dell’anno, infatti, resta in perdita. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

