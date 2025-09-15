Inizio dell' anno scolastico riprendono gli incontri dell' Arma sul tema della legalità

Con il nuovo inizio dell'anno scolastico, migliaia di studenti della provincia di Ferrara sono tornati sui banchi di scuola. Gli studenti delle scuole primarie, oltre agli insegnanti e ai collaboratori scolastici, fuori dagli istituti hanno incontrato anche i carabinieri che hanno augurato a. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

In questa notizia si parla di: inizio - anno

Alberi abbattuti in città, oltre 300 da inizio anno. FdI: “Così è uno scempio”

Dengue: 111 casi in Italia da inizio anno, 4 autoctoni

Calendario anno scolastico 2025/2026: inizio lezioni, vacanze e ponti

Domani ha inizio un nuovo anno scolastico. Il sindaco Luigi Iuppa, l’assessore Marisa Zafonte, l'amministrazione e i consiglieri comunali augurano ai discenti, di vivere l'anno scolastico con entusiasmo, curiosità e passione per lo studio, vedendolo come un'op - facebook.com Vai su Facebook

Poi la rivedrò, però all'inizio della ripresa - secondo me - si era vista a sprazzi (anche per chiari demeriti di una Juve molto passiva) l'Inter migliore degli ultimi anni, nella capacità di tenere la palla e gestire il ritmo della partita in maniera più controllata (rispetto - X Vai su X

Inizio dell'anno scolastico, riprendono gli incontri dell'Arma sul tema della legalità; Scuola, si torna in classe: ecco le date regione per regione; Scuole, ripartono tutti i servizi: mensa, pre e post, trasporto scolastico.

Forlì-Cesena, riprende la scuola per 50.452 ragazzi - Lunedì 15 settembre la campanella di inizio anno scolastico suonerà in provincia per 50. Come scrive corriereromagna.it

Scuola 2025-2026: date di inizio regione per regione e calendario ufficiale di vacanze e festività - Ma il ritorno tra i banchi non è uguale in tutta Italia: ogni regione stabilisce autonomamente il proprio calendario ... Riporta notizie.tiscali.it