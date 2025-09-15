Infortunio Conceicao novità importanti dalla rifinitura in vista dal Borussia Dortmund! Quali sono le sue condizioni e cosa filtra in vista del match di Champions League

Infortunio Conceicao, novità importanti dalla rifinitura in vista dal Borussia Dortmund: tutti i dettagli sulle condizioni del portoghese. Arriva una notizia che getta un’ombra sulla preparazione della Juventus in vista dell’esordio in Champions League. A meno di ventiquattro ore dalla sfida contro il Borussia Dortmund, l’esterno portoghese Francisco Conceicao non si è allenato in gruppo. Il giocatore ha svolto una sessione di lavoro personalizzata, a parte rispetto al resto della squadra. Questo aggiornamento, che non fa dormire sonni tranquilli a mister Igor Tudor, rende ancora più incerto il recupero del giocatore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Infortunio Conceicao, novità importanti dalla rifinitura in vista dal Borussia Dortmund! Quali sono le sue condizioni e cosa filtra in vista del match di Champions League

