Influencer destra Usa contro Schlein Pd | Meloni prenda distanze e si scusi

Roma, 15 set. (askanews) – Un influencer statunitense prende di mira Elly Schlein, il Pd insorge a difesa della sua segretaria e chiama in correità la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dopo le polemiche sollevate da destra sulle reazioni italiane all’omicidio di Charlie Kirk. Tutto nasce da un post con la foto della leader italiana pubblicato da Joey Mannarino, poco meno di un milione di followers distribuiti fra X, Instagram e Facebook: “Molti non lo sanno, ma l’attuale leader del partito di sinistra in Italia è una donna bisessuale di nome Elly Schlein che ha questo aspetto e ha una relazione con una donna. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: influencer - destra

Bivacchi davanti a scuola e ambulatorio oncologico. E l’influencer di estrema destra infiamma il quartiere

Charlie Kirk, chi era l'influencer di destra ucciso: amico di Trump e nemico dell'ideologia woke (che sfidava ai suoi eventi)

Charlie Kirk, influencer di destra e amico di trump: chi era il volto giovane del conservatorismo Usa

#StatiUniti L'omicidio dell'attivista di destra e influencer trumpiano #CharlieKirk. Si continua a indagare sul movente del presunto killer, il 22enne #TylerRobinson, in attesa che siano formalizzati i capi di accusa. L'inviata Monia Venturini - X Vai su X

L’attentato che ha ucciso l’influencer americano Charlie Kirk raggruma i Patrioti europei. Il padrone di casa questa volta è Santiago Abascal, leader della forza di estrema destra spagnola Vox, che ieri ha organizzato un evento con 8.500 persone e diversi alle Vai su Facebook

Anche Trump in Arizona per commemorare Charlie Kirk. Il vicepresidente Vance condurrà il suo show - Fbi: dna sulle armi corrisponde al sospettato Tyler Robinson; Charlie Kirk, chi era l'influencer di destra ucciso: amico di Trump e nemico dell'ideologia woke (che sfidava ai suoi eventi); Usa, ucciso l’attivista di estrema destra Charlie Kirk.

Influencer destra Usa contro Schlein, Pd: Meloni prenda distanze e si scusi - (askanews) – Un influencer statunitense prende di mira Elly Schlein, il Pd insorge a difesa della sua segretaria e chiama in correità la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dopo le ... Segnala askanews.it

Charlie Kirk, l'estrema destra americana grida vendetta e se la prende con la sinistra - Politici e personalità di spicco del mondo ultraconservatore stanno accusando i progressisti per l'assassinio dell'attivista, con un retorica violenta e preoccupante ... Si legge su wired.it