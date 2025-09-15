Indiana Jones e l’Ultima Crociata Avventura per C64 | Il Gioco Che Non C’è Mai Stato

Chiunque abbia avuto un Commodore 64 negli anni ’90 ricorda con affetto (o forse con un po’ di frustrazione) il platform di Indiana Jones and the Last Crusade della US Gold. Quello che in pochi sanno, però, è che gli utenti di computer a 16-bit come Amiga e ST poterono godersi un’esperienza completamente diversa: un’avventura grafica in puro stile SCUMM, simile a Monkey Island, sempre ispirata al terzo capitolo della saga. Per i puristi del C64, è sempre stata una sorta di Sacro Graale mancante. Ma nel 2012, la speranza di poter finalmente vivere quell’avventura sul nostro amato 8-bit si materializzò grazie a un talentoso sviluppatore noto come Brick Bambi, al secolo Thorsten Harth. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

