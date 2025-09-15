Indagini della procura su espulsione Bellomo in Ternana-Bari | procedimento archiviato
E' stata archiviata dalla Procura di Bari l'indagine sulle scommesse giocate sull'espulsione di Nicola Bellomo, calciatore della Ssc Bari nel corso della gara di ritorno del playout di Serie B il 23 maggio 2024 tra la Ternana e il club pugliese. Lo riporta l'Ansa. Il giocatore fu destinatario di. 🔗 Leggi su Baritoday.it
