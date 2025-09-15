Indagini della procura su espulsione Bellomo in Ternana-Bari | procedimento archiviato

Baritoday.it | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E' stata archiviata dalla Procura di Bari l'indagine sulle scommesse giocate sull'espulsione di Nicola Bellomo, calciatore della Ssc Bari nel corso della gara di ritorno del playout di Serie B il 23 maggio 2024 tra la Ternana e il club pugliese. Lo riporta l'Ansa. Il giocatore fu destinatario di. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: indagini - procura

Garlasco, l’avvocato dei Poggi contro la procura: “Indagini nell’interesse del condannato Stasi”

Su Garlasco la Procura di Pavia sceglie la linea del silenzio. Fabio Napoleone: “Parleremo a indagini terminate”

Rifiuta il ricovero dopo l’incidente, muore a casa sua tre giorni dopo: vittima l’80enne Luciano Querini. Le indagini della Procura della Repubblica di Latina

Indagini della procura su espulsione Bellomo in Ternana-Bari: procedimento archiviato; Bellomo e il boom di scommesse sulla sua espulsione: «Nessun reato». Anche la Procura di Bari archivia l'inchiesta; Calcioscommesse, archiviata l’inchiesta sull’espulsione di Nicola Bellomo.

indagini procura espulsione bellomoCalcio: scommesse su espulsione Bellomo, indagine archiviata - La Procura di Bari ha archiviato l'indagine sulle scommesse giocate sull'espulsione del calciatore del Bari, Nicola Bellomo, nel corso della gara di ritorno dei playout di Serie B del 23 maggio 2024. Segnala ansa.it

indagini procura espulsione bellomoScommesse sull'espulsione di Bellomo, indagine archiviata - La Procura di Bari ha archiviato l'indagine sulle scommesse giocate sull'espulsione del calciatore del Bari, Nicola Bellomo, nel corso della gara di ritorno dei playout di Serie B del 23 maggio 2024. Riporta rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Indagini Procura Espulsione Bellomo