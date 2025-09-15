Incidente stradale nel viale al buio | la rotonda non si vede e c' è chi ci finisce contro

Monzatoday.it | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La strada è al buio da settimane e la rotonda diventa “invisibile”. Il rischio, per motociclisti e automobilisti che percorrono la via, è di schiantarsi contro e nei casi peggiori di farsi molto male.Succede a Monza, lungo viale Elvezia. Nei giorni scorsi l’ennesimo incidente e, per fortuna. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: incidente - stradale

Arezzo, incidente stradale a Faella: tre feriti. Attivato l’elisoccorso

Siena, incidente stradale: auto si ribalta su un fianco. Due feriti estratti dalle lamiere

Tragedia Diogo Jota, morto in un incidente stradale

Incidente stradale nel viale al buio: la rotonda non si vede e c'è chi ci finisce contro; A 14 anni guida il Suv di mamma e investe un 70enne in scooter mandandolo all'ospedale; Camion abbatte un palo della luce, restano al buio le strade di un quartiere di Francavilla al Mare.

Cerca Video su questo argomento: Incidente Stradale Viale Buio