Incidente stradale nel viale al buio | la rotonda non si vede e c' è chi ci finisce contro

La strada è al buio da settimane e la rotonda diventa “invisibile”. Il rischio, per motociclisti e automobilisti che percorrono la via, è di schiantarsi contro e nei casi peggiori di farsi molto male.Succede a Monza, lungo viale Elvezia. Nei giorni scorsi l’ennesimo incidente e, per fortuna. 🔗 Leggi su Monzatoday.it