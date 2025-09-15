Incidente stradale | 13enne investita da un' auto finisce in ospedale

Una ragazzina di tredici anni è stata investita questo pomeriggio, lunedì 15 settembre, poco prima delle 14, in via Dante a Cornate d'Adda. Alla guida dell'auto che l'ha travolta c'era un uomo 67enne. Sul posto del sinistro si sono portati i sanitari di Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza). 🔗 Leggi su Monzatoday.it

