Incidente stradale | 13enne investita da un' auto finisce in ospedale

Monzatoday.it | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una ragazzina di tredici anni è stata investita questo pomeriggio, lunedì 15 settembre, poco prima delle 14, in via Dante a Cornate d'Adda. Alla guida dell'auto che l'ha travolta c'era un uomo 67enne. Sul posto del sinistro si sono portati i sanitari di Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza). 🔗 Leggi su Monzatoday.it

