Incidente nel milanese schianto tra un' auto e una moto all' incrocio | due ragazzine in ospedale

Milanotoday.it | 15 set 2025

Due ragazzine di 16 e 17 anni in ospedale, una Lancia Y e una Kawasaki Z125 distrutte. È il bilancio dell’incidente avvenuto all’incrocio tra via 1° Maggio e via dei Boschi a Nerviano (hinterland nord-ovest di Milano) nella serata di lunedì 15 settembre.L’incidenteTutto è accaduto poco prima. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

