Incidente mortale muore motociclista di 34 anni

Firenzetoday.it | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tragedia nel pomeriggio all'altezza della rotatoria tra via del Parlamento Europeo e via Pisana. Per motivi ancora da accertare, una motocicletta si è scontrata con la motrice di camion. I soccorritori del 118 hanno tentato per decine di minuti di rianimare il motociclista, un 34enne, T.B., ma. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

