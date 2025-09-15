Incidente mortale muore motociclista di 34 anni
Tragedia nel pomeriggio all'altezza della rotatoria tra via del Parlamento Europeo e via Pisana. Per motivi ancora da accertare, una motocicletta si è scontrata con la motrice di camion. I soccorritori del 118 hanno tentato per decine di minuti di rianimare il motociclista, un 34enne, T.B., ma. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Gallipoli: scontro fra scooter, un morto. San Paolo di Civitate: incidente mortale Ieri sera
Incidente stradale mortale, impatto devastante: morto sul colpo 17enne
Salento, incidente mortale sulla circonvallazione di Veglie: muore motociclista
Muore con la moto contro un camion, la tragedia della strada a Scandicci - Scandicci (Firenze), 15 settembre 2025 – Incidente mortale in via Pisana, muore centauro di 34 anni.
Incidente mortale in gara, muore pilota umbro - Trasportato in ospedale, non ce l'ha fatta