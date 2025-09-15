Incidente in via Fabio Severo | 118 sul posto
Un incidente si è verificato intorno alle 19 in via Fabio Severo, all'altezza del supermercato Lidl. Dalle prime testimonianze risulterebbero coinvolti un'auto e uno scooter. Sul posto l'ambulanza del 118 e la polizia locale per i rilievi e la viabilità. La dinamica è al vaglio degli agenti. Non. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
In questa notizia si parla di: incidente - fabio
Fabio Rosa muore nell'incidente con Danilo Boz poche ore prima di compiere gli anni. L'amico: «Mi sono passati accanto, felici. Poi l'auto si è disintegrata»
Il 24 giugno la consegna dei Giovannini d'Oro: la targa speciale a Fabio Castelli, morto nell'incidente di viale Battisti
Il 24 giugno la consegna dei Giovannini d'Oro: la targa speciale a Fabio Castelli, morto nell'incidente di viale Battisti
Appello dopo l'incidente in via Fabio Severo, "Serve un piano con dissuasori di velocità" Vai su Facebook
Incidente in via Fabio Severo: 118 sul posto; Investimento mortale in via Fabio Severo: deceduta una ventenne; Trieste, travolta sulle strisce pedonali, muore una giovane ricercatrice.
Trieste, travolta sulle strisce pedonali, muore una giovane ricercatrice - Sotto choc l'uomo alla guida, un triestino di mezza età. Lo riporta rainews.it
Marta Gianelli, la ricercatrice muore a 25enne travolta da una Jeep mentre attraversa la strada. Il ricordo dell'Università - Marta Giannelli, 25enne originaria di Milano, è morta sul colpo dopo essere stata investita da una Jeep nera mentre attraversava via Fabio Severo a Trieste. Riporta ilgazzettino.it