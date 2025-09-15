Incidente in via Fabio Severo | 118 sul posto

Un incidente si è verificato intorno alle 19 in via Fabio Severo, all'altezza del supermercato Lidl. Dalle prime testimonianze risulterebbero coinvolti un'auto e uno scooter. Sul posto l'ambulanza del 118 e la polizia locale per i rilievi e la viabilità. La dinamica è al vaglio degli agenti. Non. 🔗 Leggi su Triesteprima.it