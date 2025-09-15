Incidente della Vara Falcomatà | I portatori custodi identitari di una tradizione
“Dispiace apprendere il disappunto che l’associazione Portatori della Vara - e ancor prima la diocesi di Reggio Calabria - ha manifestato circa alcune affermazioni che sono apparse a mezzo stampa da parte dall'ufficio nazionale musei Calabria” - lo dichiara il sindaco Giuseppe Falcomatà, che. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
In questa notizia si parla di: incidente - vara
L'incidente della Vara fa discutere, i Portatori: "Adottate tutte le cautele prescritte, nessun danno"
Festeggiamenti per la patrona di Reggio Calabria, Madonna della Consolazione. La Vara discende dall’Eremo, accolta come sempre da una distesa umana di fedeli reggini ed accompagnata alla Cattedrale. Fino a martedì sarà un trionfo di appuntamenti - facebook.com Vai su Facebook