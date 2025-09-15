Incidente della Vara Falcomatà | I portatori custodi identitari di una tradizione

“Dispiace apprendere il disappunto che l’associazione Portatori della Vara - e ancor prima la diocesi di Reggio Calabria - ha manifestato circa alcune affermazioni che sono apparse a mezzo stampa da parte dall'ufficio nazionale musei Calabria” - lo dichiara il sindaco Giuseppe Falcomatà, che. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

L'incidente della Vara fa discutere, i Portatori: "Adottate tutte le cautele prescritte, nessun danno"

