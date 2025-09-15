Incidente con l' automobile una 61enne ricoverata alla Fratta

Incidente d'auto nel pomeriggio di oggi, 15 settembre, intorno alle ore 18.15, in località Montecchio nel comune di Castiglion Fiorentino. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 con l'ambulanza infermierizzata di Castiglion Fiorentino, oltre ai vigili del fuoco e alle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

