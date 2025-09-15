Incendio a Vigna Stelluti minibus con a bordo studenti avvolto dalle fiamme | nessun ferito

Sul posto sono arrivati immediatamente i vigili del fuoco e gli agenti del XV Gruppo Cassia della polizia locale di Roma capitale.

In fiamme 20mila metri quadri di vigna e bosco nell’Oltrepò Pavese: ipotesi incendio favorito dal caldo

Scuolabus in fiamme a Roma nord. Paura per gli studenti a bordo.

Incendio sul Vesuvio, la disperazione degli agricoltori: addio vigne e boschi, una catastrofe - Venti centimetri di cenere ricoprono la stradaccia che s'infila per un chilometro e mezzo sul fianco del Vesuvio dalla parte di Terzigno, verso la Tenuta Giugliano, cioè verso quel che resta della ... Lo riporta ilmattino.it

Vigna e porzione di bosco distrutti dalle fiamme: l’incendio è doloso - CASTEGGIO – Un vasto incendio ha interessato nella notte tra mercoledì 6 e giovedì 7 agosto una vigna e una porzione di bosco a ridosso del confine tra Corvino San Quirico e Casteggio. Riporta laprovinciapavese.gelocal.it