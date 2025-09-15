Incendio a Reggio Emilia | van da 9 posti in fiamme illesi i passeggeri

Reggio Emilia, 15 settembre 2025 – Momenti di apprensione si sono vissuti nel tardo pomeriggio di oggi, 15 settembre, a San Maurizio, frazione di Reggio Emilia. Intorno alle 19, un van da nove posti è stato completamente avvolto dalle fiamme mentre percorreva via Bacone. L'incendio, scoppiato all'improvviso, ha rapidamente interessato l'intero veicolo, lasciando una colonna di fumo nero visibile a distanza. L'allarme è scattato tempestivamente e sul posto sono intervenuti due squadre dei vigili del fuoco, supportati dagli agenti della Polizia locale di Reggio Emilia per gestire la viabilità e mettere in sicurezza l'area. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Incendio a Reggio Emilia: van da 9 posti in fiamme, illesi i passeggeri

In questa notizia si parla di: incendio - reggio

