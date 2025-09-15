Incendio a Reggio Emilia | van da 9 posti in fiamme illesi i passeggeri

Ilrestodelcarlino.it | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Reggio Emilia, 15 settembre 2025 – Momenti di apprensione si sono vissuti nel tardo pomeriggio di oggi, 15 settembre, a San Maurizio, frazione di Reggio Emilia. Intorno alle 19, un van da nove posti è stato completamente avvolto dalle fiamme mentre percorreva via Bacone. L'incendio, scoppiato all'improvviso, ha rapidamente interessato l'intero veicolo, lasciando una colonna di fumo nero visibile a distanza. L'allarme è scattato tempestivamente e sul posto sono intervenuti due squadre dei vigili del fuoco, supportati dagli agenti della Polizia locale di Reggio Emilia per gestire la viabilità e mettere in sicurezza l'area. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

incendio a reggio emilia van da 9 posti in fiamme illesi i passeggeri

© Ilrestodelcarlino.it - Incendio a Reggio Emilia: van da 9 posti in fiamme, illesi i passeggeri

In questa notizia si parla di: incendio - reggio

Incendio di rame all'aria aperta a Reggio Calabria catturato dai droni, due giovani arrestati

Incendio nel Centro Reggio Junior di Sant’Antonio: la solidarietà del sindaco

Incendio a Reggio Emilia: van da 9 posti in fiamme, illesi i passeggeri; Paura nella notte, fiamme ed esplosioni per l'incendio di un camper; Guastalla, principio d’incendio sulla banchina della Sp62.

Reggio Emilia: incendio divora un ricovero per bici e attrezzi - REGGIO EMILIA – Vigili del fuoco al lavoro alle 15,30 in via Garonna, a Reggio, per spegnere l’incendio che ha distrutto un casetta adibita a ricovero per le biciclette e per gli arredi da giardino. Da reggionline.com

Spaventoso incendio devasta lo stabilimento Inalca di Reggio Emilia. Distrutti comparti di lavorazione della carne - Il rogo è difficile da spegnere e un’alta colonna di fumo nero si è vista in buona parte della ... ilrestodelcarlino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Incendio Reggio Emilia Van